Поздравляем Ярослава Кулемина с назначением и желаем успехов!

Бывший выпускающий редактор Eurosport.ru Ярослав Кулемин стал пресс-атташе московского «Спартака». Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых.

На Eurosport.ru Кулемин работал ярко и продуктивно. Вот пачка фактурных материалов в его исполнении:

Чемпионат России «Спартак» думает над увольнением Тедеско. Звучит как психоз Федуна, но логика есть 20/07/2020 В 16:34

«В бане понял: средневековые пытки – приятные». Американец, игравший в СССР за «Локо» Семина

«Еда ужасна, возьмите приличного повара». Чем звезды Премьер-лиги кормят фанатов в своих ресторанах

«Альбом записал на свои деньги». Губерниев рассказал Eurosport о карьере рок-музыканта

Профайл Кулемина – все тексты автора собраны в одном месте

В прошедшем чемпионате России «Спартак» занял седьмое место, победителем первенства стал «Зенит».

«Как он поможет в ЛЧ, если сидел на банке?» Стогниенко и британский журналист – о Ловрене в «Зените»

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Кубок России Федун: «Дутый чемпион «Зенит» огребет в ЛЧ. Там не будет судейской поддержки» 19/07/2020 В 19:56