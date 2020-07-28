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Новый пресс-атташе «Спартака» зажигал на Eurosport.ru. Вот его лучшие тексты

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Ярослав Кулемин

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
минута назад

Поздравляем Ярослава Кулемина с назначением и желаем успехов!

Бывший выпускающий редактор Eurosport.ru Ярослав Кулемин стал пресс-атташе московского «Спартака». Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых.

На Eurosport.ru Кулемин работал ярко и продуктивно. Вот пачка фактурных материалов в его исполнении:

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  • Профайл Кулемина – все тексты автора собраны в одном месте.
  • В прошедшем чемпионате России «Спартак» занял седьмое место, победителем первенства стал «Зенит».

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