Ярослав Кулемин
Фото: Instagram
Поздравляем Ярослава Кулемина с назначением и желаем успехов!
Бывший выпускающий редактор Eurosport.ru Ярослав Кулемин стал пресс-атташе московского «Спартака». Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых.
На Eurosport.ru Кулемин работал ярко и продуктивно. Вот пачка фактурных материалов в его исполнении:
«Спартак» думает над увольнением Тедеско. Звучит как психоз Федуна, но логика есть
«В бане понял: средневековые пытки – приятные». Американец, игравший в СССР за «Локо» Семина
«Еда ужасна, возьмите приличного повара». Чем звезды Премьер-лиги кормят фанатов в своих ресторанах
«Альбом записал на свои деньги». Губерниев рассказал Eurosport о карьере рок-музыканта
- Профайл Кулемина – все тексты автора собраны в одном месте.
- В прошедшем чемпионате России «Спартак» занял седьмое место, победителем первенства стал «Зенит».
«Как он поможет в ЛЧ, если сидел на банке?» Стогниенко и британский журналист – о Ловрене в «Зените»
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