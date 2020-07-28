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Новичок «Зенита» Деян Ловрен обратился к болельщикам сине-бело-голубых.

«Дорогие болельщики «Зенита»! Я очень рад возможности рассказать, как я жду эту новую главу жизни. Я постараюсь заслужить ваше уважение своей игрой и стопроцентной самоотдачей на тренировках и в официальных матчах.

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Я хочу передать опыт победителя Лиги чемпионов и английской Премьер-лиги новым партнерам по команде. Я голоден до новых побед на «Газпром Арене» и хочу, чтобы «Зенит» не только подкрепил успех в России, но и добился новых побед в Европе. Скоро увидимся!» – написал Ловрен в инстаграме.

Согласно Transfermarkt, переход Ловрена обошелся «Зениту» в 12 млн евро.

В прошедшем сезоне «Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом Премьер-лиги. Ловрен провел в АПЛ 10 матчей и отметился одной голевой передачей.

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