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«Хочу передать опыт победителя ЛЧ и АПЛ». Ловрен обратился к болельщикам «Зенита»

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Деян Ловрен в «Зените»

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 22 минут

Хорват приехал в Санкт-Петербург с серьезными намерениями.

Новичок «Зенита» Деян Ловрен обратился к болельщикам сине-бело-голубых.

«Дорогие болельщики «Зенита»! Я очень рад возможности рассказать, как я жду эту новую главу жизни. Я постараюсь заслужить ваше уважение своей игрой и стопроцентной самоотдачей на тренировках и в официальных матчах.

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Я хочу передать опыт победителя Лиги чемпионов и английской Премьер-лиги новым партнерам по команде. Я голоден до новых побед на «Газпром Арене» и хочу, чтобы «Зенит» не только подкрепил успех в России, но и добился новых побед в Европе. Скоро увидимся!» – написал Ловрен в инстаграме.

  • Согласно Transfermarkt, переход Ловрена обошелся «Зениту» в 12 млн евро.
  • В прошедшем сезоне «Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом Премьер-лиги. Ловрен провел в АПЛ 10 матчей и отметился одной голевой передачей.

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