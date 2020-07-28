«Зенит» высмеял шоу ЦСКА с куклами

Eurosport
Фото: Twitter
Шутка про пиво действительно получилась о-о-очень предсказуемой.
Твиттер «Зенита» отреагировал фейспалмом на новое шоу ЦСКА, первый выпуск которого 27 июля вышел на ютьюб-канале армейцев.
По задумке авторов шоу (оно называется FOOTDOLL), в кадре будут общаться не живые люди из ЦСКА, а их куклы. В первом выпуске зрители понаблюдали за разговором кукол вратаря Игоря Акинфеева, тренера Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.
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«Зенит» опубликовал в твиттере отрывок из выпуска с предсказуемой шуткой, которую вбросила кукла Акинфеева. Талисман сине-бело-голубых Лев не стал терпеть низкосортного юмора и закрыл морду лапой.
Содержание FOOTDOLL раскритиковал и бывший комментатор Василий Уткин. «Что-то совсем мимо. Юмористические программы дорабатывать по ходу очень проигрышно. Не объяснить, почему нельзя сделать это на фокус-группе – на друзьях, друзьях друзей и так далее. Но что сделано, то сделано. Гоу дальше», – написал Уткин в твиттере.
- Ранее ЦСКА затизерил новое шоу, отправив на стадион вместо живого Бабаева его куклу.
- В прошедшем сезоне Тинькофф РПЛ «Зенит» занял первое место, ЦСКА – четвертое.
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