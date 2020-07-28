По мнению известного журналиста, Саша давно потерял спортивную мотивацию.

Журналист и блогер Василий Уткин выразил мнение о возможном переходе форварда «Зенита» Александра Кокорина в один из пяти клубов, которые им интересуются.

«У меня очень простое отношение к истории торга за Кокорина. В следующем году ему тридцатник (но это не точно). Талант у человека недюжинный. То есть мы на него уже насмотрелись. На футбольном поле он наш старый знакомый. И вот за это время я не могу вспомнить, чтобы гол нападающего Кокорина решил какой-то важнейший матч. Не было такой большой игры, про которую можно было бы сказать: вот же Саня затащил... Я поэтому не верю, что его появление в не-«Зените» повлияет на расклад сил. Ничто на это не указывает.

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И то, как складывается судьба перехода, лишний раз это подчеркивает. Парень на своем аукционе сам себе лот: «кто предложит контракт послаще, тому и достанусь». Я не вкладываю в это никакого отрицательного смысла, это честный заработок, человек ищет, где лучше.

Но футболист все же убеждает в своей полезности, когда он что-то хочет доказать. Спорт – это вызов. Аукцион – никак не вызов. Так что склонен думать – переход Кокорина существенно не повлияет на расклад сил. Не с чего.

Самый знаменитый его удар – стулом по человеку с близкого расстояния. И Саня не попал», – выразил мнение Уткин в телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Кокорин отыграл в Тинькофф РПЛ 10 матчей (все – в составе «Сочи») и забил семь мячей.

В период с октября 2018-го по сентябрь 2019-го Кокорин находился под следствием, а затем в исправительной колонии из-за двух драк в центре Москвы. В драках, помимо Александра, участвовали его брат Кирилл, Павел Мамаев, а также их общий друг Александр Протасовицкий.

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