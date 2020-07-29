А какие еще цели могут быть у лучшего защитника мира?

Бывший партнер Деяна Ловрена по сборной Хорватии Томислав Дуймович рассказал об амбициях защитника.

«В «Зенит» Ловрена привлекла возможность еще раз сыграть в Лиге чемпионов. Знаю его характер – он всегда будет стремиться выиграть этот турнир. Деян всегда старается добиваться максимальных целей, так было в «Ливерпуле». Он с детства привык преодолевать трудности. Во время войны в Хорватии его семье пришлось оставить свой дом, бежать.

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Ловрен способен вести за собой команду. У него огромный опыт в английском чемпионате. Это очень уверенный в себе футболист с крепким характером. Не нужно опасаться того, что у Деяна могут быть проблемы в матчах Лиги чемпионов. Он приезжает в «Зенит» из европейского чемпионата, с европейским менталитетом. Не в обиду некоторым российским футболистам – Ловрен не из тех, кто просто подписывает контракт и успокаивается. Деян будет доказывать, что он по-прежнему на высоком уровне», – цитирует Томислава РИА «Новости».

Ловрен – победитель ЛЧ-2019/20 в составе «Ливерпуля».

27 июля «Зенит» объявил о его подписании.

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