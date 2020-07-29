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«Рейтинг Букмекеров»: трансферный комитет «Локомотива» отбраковал Кокорина за 20 секунд

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Александр Кокорин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
15 минут назад

Родной клуб игрока не слишком хочет вернуть воспитанника.

Обсуждение возможного подписания экс-нападающего «Зенита» Александра Кокорина заняло у трансферного комитета «Локомотива» 20 секунд.

Контракт игрока с «Зенитом» истек, и заключить договор с 29-летним страйкером можно без компенсации. Как сообщает «Рейтинг Букмекеров», трансферный комитет «Локомотива» поднял вопрос о приглашении Саши, но быстро определился. По информации источника, при обсуждении прозвучало всего три слова:

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– Кокорин.

– Нет. Следующий.

  • Нападающий воспитывался в системе «Локомотива» с 2000 по 2008 годы.
  • В сезоне-2019/20 Кокорин провел 10 матчей за «Сочи» (в аренде) и забил 7 мячей.

Названо условие, при котором Кокорин подпишет новый контракт с «Зенитом»

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