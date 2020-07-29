Федор Смолов
Фото: Getty Images
Вояж в Европу получился коротким.
Московский «Локомотив» подтвердил, что нападающий Федор Смолов вернулся к тренировкам с командой после окончания аренды в «Сельте».
«Угадай, кто вернулся», – гласит подпись к фотографии в инстаграме клуба, на которой отмечен аккаунт Смолова.
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«Футболисты «Локомотива» начали подготовку к новому сезону. Сегодня команда заселилась на базу в Баковке. К основному составу присоединился Федор Смолов, который вернулся из аренды в «Сельте», – заявил клуб на официальном сайте.
- 30-летний страйкер провел в чемпионате Испании 14 матчей и забил два мяча – «Реалу» и «Барселоне».
- ·Контракт Федора с железнодорожниками действует до 2022 года.
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