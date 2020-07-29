Вояж в Европу получился коротким.

Московский «Локомотив» подтвердил, что нападающий Федор Смолов вернулся к тренировкам с командой после окончания аренды в «Сельте».

«Угадай, кто вернулся», – гласит подпись к фотографии в инстаграме клуба, на которой отмечен аккаунт Смолова.

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«Футболисты «Локомотива» начали подготовку к новому сезону. Сегодня команда заселилась на базу в Баковке. К основному составу присоединился Федор Смолов, который вернулся из аренды в «Сельте», – заявил клуб на официальном сайте.

30-летний страйкер провел в чемпионате Испании 14 матчей и забил два мяча – «Реалу» и «Барселоне».

·Контракт Федора с железнодорожниками действует до 2022 года.

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