Футбол
Чемпионат России

«Локомотив» подтвердил возвращение Смолова

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Федор Смолов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
19 минут назад

Вояж в Европу получился коротким.

Московский «Локомотив» подтвердил, что нападающий Федор Смолов вернулся к тренировкам с командой после окончания аренды в «Сельте».

«Угадай, кто вернулся», – гласит подпись к фотографии в инстаграме клуба, на которой отмечен аккаунт Смолова.

Чемпионат Испании

La Vanguardia: «Сельта» отказалась выкупать Смолова

21/07/2020 В 12:44

«Футболисты «Локомотива» начали подготовку к новому сезону. Сегодня команда заселилась на базу в Баковке. К основному составу присоединился Федор Смолов, который вернулся из аренды в «Сельте», – заявил клуб на официальном сайте.

  • 30-летний страйкер провел в чемпионате Испании 14 матчей и забил два мяча – «Реалу» и «Барселоне».
  • ·Контракт Федора с железнодорожниками действует до 2022 года.

Смолов забил «Реалу» и «Барселоне». Вот еще 7 русских, которые клали мячи двум испанским топам

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Чемпионат Испании

Смолов показал видео, как учит одноклубников материться по-русски

13/07/2020 В 13:25
Чемпионат Испании

La Vanguardia: «Сельта» отказалась выкупать Смолова

21/07/2020 В 12:44
По теме
ФутболЧемпионат РоссииСельтаЛокомотивБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир