По стопам Быстрова.

Экс-нападающий «Зенита», «Динамо», «Анжи» и «Сочи» Александр Кокорин перешел в московский «Спартак».

Соглашение игрока с «Зенитом» истекло в конце сезона, и форвард в статусе свободного агента отправился в московский клуб – об этом красно-белые сообщили на официальном сайте. Саша поставил подпись под контрактом, рассчитанным на три сезона с возможностью продления еще на год.

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По информации Metaratings, страйкер решился на противоречивый трансфер после разговора с генеральным директором клуба Шамилем Газизовым.

Другими претендентами на игрока были «Локомотив», «Сочи» и «Динамо».

В сезоне-2019/20 Кокорин провел 10 матчей за «Сочи» (в аренде) и забил 7 мячей.

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