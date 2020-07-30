Кокорин – легенда и символ РПЛ. Он дико востребован даже после тюрьмы

Настоящий русский футболист.

В октябре 2018-го, спустя десять дней после нападения на Дениса Пака, Сашу Кокорина сфотографировали в наручниках. Самым странным в этом снимке было выражение лица Александра: казалось, он улыбается и совсем не понимает, что его вообще-то ждет тюрьма. Вскоре мать форварда Светлана пояснила: нет, это не улыбка, просто у Саши такое строение лица.

Александр Кокорин Фото: Other Agency

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Прошло почти два года: сейчас Кокорин наконец может от души улыбнуться – и даже расхохотаться. Внезапно он стал самым желанным игроком Премьер-лиги. За него сражаются чемпион («Зенит»), постоянный участник ЛЧ («Локо»), самый амбициозный клуб страны («Спартак»), плюс родное «Динамо», почти родной «Сочи», а еще пачка итальянских и турецких клубов.

Саша на троне – парень явно наслаждается аукционом, который развернулся вокруг него.

Александр Кокорин Фото: Getty Images

Самый важный факт про Александра в личной беседе подтвердит любой тренер, агент и даже скаут из РПЛ. Кокорин – крутой футболист только в теории. У него нет ни одного сезона, когда он забил бы с игры больше 10 мячей в чемпионате. Он не зажигал в еврокубках. Подвиги со сборной? Тоже мимо Саши, его потолок – гол в игре с Алжиром. Даже сотый мяч в карьере Александр вонзил аж в 29 лет, причем ростовским детям – это крайне характерно.

Портрет хрестоматийного русского футболиста рисуется просто идеально. Кокорин подозревается в подмене паспорта (якобы ему уже 31), тратит кэш на полнейший хлам (скейтборд за 4 млн рублей), ощущает полную безнаказанность (удар стулом по человеку), пошло примазывается к воровской культуре (номера ХАМ и ВОР) и вообще ни о чем не парится.

В этом и заключается трагедия Александра – он патологически безвольный и бесхарактерный. Дзюбу можно разозлить, и он пойдет уничтожать кого угодно – от «Спартака» до испанцев. Смолова тоже вполне реально замотивировать – Федя мечтал о Европе и все же забил «Реалу» и «Барсе». А у Кокорина вообще нет стимулов в футболе. Он играет, потому что ему в кайф. И потому что больше ничего не умеет – разве что гонять в CS, но не на том уровне, чтобы этим зарабатывать.

В ранних интервью Саша говорил, что хочет поиграть за границей, а потом сам отказался от аренды в «Арсенале». Сейчас Кокорин тоже морщится, когда слышит про 1,5-2 млн евро в год от «Ромы» или «Марселя» – кажется, Европа его никогда не возбуждала. Он бубнил про нее лишь потому, что так принято: если бы Саша сказал, что хочет всю жизнь рубить миллионы в РПЛ, его бы жестко осудили. К счастью, хватило ума соврать и не подставляться.

Возникает логичный вопрос: если Кокорин такой посредственный, откуда эти зарплаты? Контракт на 5 млн евро в год с «Анжи», затем такой же договор с «Динамо», позже – около 3,5-4 млн евро от «Зенита». Чем Кокорин заслужил эти деньги? Ответ элементарный: Саша до сих пор считается одаренным и перспективным. Местами он и правда выдает нечто космическое по меркам РПЛ, но стабильности нет и уже не будет. Зато есть паспорт и красивые хайлайты – добро пожаловать, ты дома.

Став свободным агентом, Кокорин наконец признался самому себе, что деньги для него на первом месте. Давайте 10 млн за три года, насыпьте подъемных – и Александр ваш.

Симптоматично, что фактически все свелось к выбору между «Сочи» и «Спартаком». Первый вариант: классический курорт, никакого давления, эфемерная борьба за ЛЕ. Второй сценарий гораздо жестче: суровая Москва, самые требовательные фанаты, задача-минимум – попасть в Лигу чемпионов.

По всем параметрам «Сочи» для Кокорина в разы оптимальнее – он может годами бегать там в свое удовольствие. Зато «Спартак» – последний вызов в карьере Саши. В Москве он либо наконец раскроется, либо навсегда похоронит миф о перспективном Кокорине.

Но Саша точно продолжит улыбаться, ведь он свой выбор сделал давно. 10 миллионов евро за три года еще никого не сделали несчастным.

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