Разбирательства тянутся несколько лет – бывший футболист наконец узнает приговор.

Прокуратура запросила 16,5 лет колонии строгого режима для бывшего капитана «Рубина» Сергея Харламова, обвиняемого в организации финансовой пирамиды.

Экс-футболист был заключен под стражу еще в 2016 году. Кредитно-производственная компания «Рост», организованная Харламовым, действовала с декабря 2013 по март 2015 года. Как сообщает «БИЗНЕС Online», ущерб от ее деятельности оценили в 1,4 млрд рублей – организация насчитывала 40 филиалов в 23 регионах страны. Для раскрутки предприятия злоумышленники привлекли актера Сергея Роста.

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Харламов – воспитанник «Рубина». Он выступал за казанцев с 1990 по 1993 и с 1997 по 2004 годы.

Помимо Харламова, прокуратура запросила реальные сроки для еще шестерых участников схемы.

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