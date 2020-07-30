Футбол
Чемпионат России

Sport24: Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководством и ситуации с Кокориным

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Сергей Семак

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
19 минут назад

Главный тренер недоволен политикой клуба по комплектации состава.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак может покинуть клуб.

Специалист рассматривает такой вариант из-за напряженных отношений с руководством команды – генеральным директором Александром Медведевым и спортивным директором Хавьером Рибалтой. По информации Sport24, у коуча и функционеров серьезные разногласия в вопросе комплектации состава – Семаку обещали подписание опытных футболистов, способных решать серьезные задачи в Лиге чемпионов, но на данный момент клуб ориентирован на приглашение недостаточно классных для этого игроков.

Чемпионат России

«БИЗНЕС Online»: экс-капитан «Рубина» может сесть на 16,5 лет за организацию финансовой пирамиды

3 ЧАСОВ НАЗАД

Кроме того, разладу способствует ситуация с Александром Кокориным – Семак хотел видеть его в «Зените», но нападающему так и не предложили продлить контракт.

  • По информации источника, «Зенит» уже составляет список потенциальных кандидатов на замену Семаку.
  • Сергей на посту главного тренера клуба два раза выиграл чемпионат России и один раз – Кубок России.

Кокорин – легенда и символ РПЛ. Он дико востребован даже после тюрьмы

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Чемпионат России

Дзюба рассказал, как «Зенит» не отпустил его в «Тоттенхэм»

4 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат России

Кокорин – легенда и символ РПЛ. Он дико востребован даже после тюрьмы

4 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
ФутболЧемпионат РоссииЗенитСергей СемакБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир