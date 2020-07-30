Сергей Семак
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Главный тренер недоволен политикой клуба по комплектации состава.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак может покинуть клуб.
Специалист рассматривает такой вариант из-за напряженных отношений с руководством команды – генеральным директором Александром Медведевым и спортивным директором Хавьером Рибалтой. По информации Sport24, у коуча и функционеров серьезные разногласия в вопросе комплектации состава – Семаку обещали подписание опытных футболистов, способных решать серьезные задачи в Лиге чемпионов, но на данный момент клуб ориентирован на приглашение недостаточно классных для этого игроков.
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Кроме того, разладу способствует ситуация с Александром Кокориным – Семак хотел видеть его в «Зените», но нападающему так и не предложили продлить контракт.
- По информации источника, «Зенит» уже составляет список потенциальных кандидатов на замену Семаку.
- Сергей на посту главного тренера клуба два раза выиграл чемпионат России и один раз – Кубок России.
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