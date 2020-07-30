Сергей Семак
Фото: Getty Images
Среди других претендентов – «Краснодар» и «Локомотив».
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак может перейти в московский «Спартак».
Ранее стало известно, что коуч может покинуть петербургский клуб из-за разногласий с руководством. Тренер привел команду к двум чемпионствам подряд – у него не будет недостатка в предложениях. Как сообщает «Спорт-Экспресс», к нему есть интерес со стороны «Спартака», с гендиректором которого у коуча отличные отношения: Семак знаком с Шамилем Газизовым по совместной работе в «Уфе».
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Еще на Сергея имеют виды «Краснодар», «Локомотив» и еще один неназванный топ-клуб с постсоветского пространства.
- В «Спартак» практически перешел Александр Кокорин – в том числе из-за него Семак разругался с руководством «Зенита», так как хотел видеть его в команде.
- Сергей на посту главного тренера клуба два раза выиграл чемпионат России и один раз – Кубок России.
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