Адольфо Гайч
Фото: Getty Images
Клуб готовится к продаже Чалова?
Аргентинский клуб «Сан-Лоренсо» объявил о переходе нападающего Адольфо Гайча в московский ЦСКА.
21-летний провел за взрослую команду аргентинского клуба 28 матчей, в которых забил 8 мячей. Клуб попрощался с футболистом в твиттере и отметил, что тот направляется в ЦСКА.
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Аргентинское издание Mundo Azulgrana ранее сообщало, что армейцы заплатят за футболиста 8,5 млн евро и 20 процентов от последующей продажи, игрок подпишет контракт на 5 лет с отступными в 30 млн евро.
- Часть суммы ЦСКА заплатит сразу, остаток – в следующем году.
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