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ЦСКА вывалил 8,5 млн евро за аргентинского игрока. С 2013-го они потратили больше только на Влашича

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Адольфо Гайч

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 31 минут

Клуб готовится к продаже Чалова?

Аргентинский клуб «Сан-Лоренсо» объявил о переходе нападающего Адольфо Гайча в московский ЦСКА.

21-летний провел за взрослую команду аргентинского клуба 28 матчей, в которых забил 8 мячей. Клуб попрощался с футболистом в твиттере и отметил, что тот направляется в ЦСКА.

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Аргентинское издание Mundo Azulgrana ранее сообщало, что армейцы заплатят за футболиста 8,5 млн евро и 20 процентов от последующей продажи, игрок подпишет контракт на 5 лет с отступными в 30 млн евро.

  • Часть суммы ЦСКА заплатит сразу, остаток – в следующем году.

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