Малком во Всеволожске, Крыховяк на Камчатке. Где провели отпуск герои РПЛ

Краснодарский край пользовался наибольшим спросом.

Отпуск футболистов после завершения сезона-2019/20 получился нестандартным: границы закрыты, и даже легионерам пришлось путешествовать по России.

Игроки воспользовались возможностью узнать страну за пределами стадионов и разъехались по регионам. Популярностью предсказуемо пользовались Сочи и Адлер, зенитовские иностранцы засели в Ленобласти, а Гжегож Крыховяк махнул на Камчатку.

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Какие места выбрали другие футболисты – на карте от Eurosport.ru.

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