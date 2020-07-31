Малком во Всеволожске, Крыховяк на Камчатке. Где провели отпуск герои РПЛ

Нападающий «Краснодара» Ари на отдыхе
Фото: Instagram
Краснодарский край пользовался наибольшим спросом.
Отпуск футболистов после завершения сезона-2019/20 получился нестандартным: границы закрыты, и даже легионерам пришлось путешествовать по России.
Игроки воспользовались возможностью узнать страну за пределами стадионов и разъехались по регионам. Популярностью предсказуемо пользовались Сочи и Адлер, зенитовские иностранцы засели в Ленобласти, а Гжегож Крыховяк махнул на Камчатку.
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Какие места выбрали другие футболисты – на карте от Eurosport.ru.
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