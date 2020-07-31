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Боярский: «Кокорин в «Спартаке»? Что поделать – деньги решают все»

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Михаил Боярский

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Артист отметил, что Александр все равно не забьет больше Артема Дзюбы.

Актер, музыкант и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал грядущий переход Александра Кокорина в «Спартак».

«Ну что поделать? Деньги решают все. Не смогли договориться... Жалко, конечно. Тем более он переходит в «Спартак». Считаю, Кокорин должен был быть патриотом. Но сказался материальный фактор и условия, которые ему предложил «Спартак». Такая вот история. Не мне его судить. Он выбрал...

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Мне казалось, что Семак хотел его вернуть в «Зенит». Почему этого не произошло? Не знаю, не знаю... Не думаю, что «Спартак» теперь составит конкуренцию «Зениту». Нет. Да и Кокорин не забьет больше Дзюбы в следующем сезоне. Зенитовцы уже хорошо его знают, ничего ему толком не позволят», – сказал Боярский «СЭ».

  • В августе Кокорин стал свободным агентом.
  • Вторую половину сезона-2019/20 Александр провел в «Сочи» на правах аренды, хотя Сергей Семак хотел оставить его в «Зените».

Кокорин – легенда и символ РПЛ. Он дико востребован даже после тюрьмы

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