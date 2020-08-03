Александр выбил себе жирный контракт.

2 августа московский «Спартак» объявил о трансфере нападающего Александра Кокорина. По данным инсайдера Нобеля Арустамяна, бывший игрок «Зенита» будет зарабатывать в клубе Леонида Федуна около 3 млн евро в год.

Месячная зарплата среднестатистического работника в России за последний год составляет 35 тысяч рублей. Эти данные приводятся в результатах исследования РИА «Новости». Таким образом, Кокорин будет получать в «Спартаке» в 600 раз больше средней зарплаты по России.

Чемпионат России Боярский: «Кокорин в «Спартаке»? Что поделать – деньги решают все» 31/07/2020 В 21:03

Кокорин подписал с красно-белыми контракт на три сезона с возможностью продления еще на год.

В предыдущем сезоне Александр на правах аренды выступал за «Сочи».

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