Фанаты «Спартака»
Фото: Getty Images
По такой логике можно закрывать всю фанатскую трибуну.
Болельщику «Спартака» Михаилу Дивинскому на год запретили посещение любых спортивных мероприятий.
Дивинский – заводящий фанатской трибуны красно-белых. Тушинский районный суд Москвы назначил ему штраф в размере 3 тысяч рублей и на год запретил посещение спортивных соревнований – в том числе матчей любимой команды. Как сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда, болельщик обвинен по статье «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». Причина – нецензурные выкрики во время матча.
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