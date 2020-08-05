Как разрушился «Спартак» Карреры. Его добил один трансфер

Без Промеса стало тоскливо.

Шесть лет назад гендиректор «Спартака» Роман Асхабадзе полетел в Голландию, чтобы добить сделку по Куинси Промесу. У топ-менеджера была конкретная задача – подписать форварда любой ценой. К тому моменту от «Спартака» уже отказался Садио Мане (африканец вежливо попросил зарплату 5 млн евро в год), поэтому Куинси стал единственной кандидатурой.

«Твенте» находился на грани банкротства, но его владельцы все равно выжали из москвичей максимум. Переговоры по Куинси шли 11 часов: голландские старцы (в «Твенте» правда заседали пенсионеры) издевались над Асхабадзе, но гендир «Спартака» все же не сломался и увез Промеса в Россию. Ироничнее всех тот переход отрецензировал Роман Орещук: «Говорил с руководством «Твенте». Они смеялись над Асхабадзе. Они хотели продать Промеса максимум за 10 миллионов евро, но как-то сторговались за 12».

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Казалось, Орещук ничем не рискует: у «Спартака» при Федуне стабильно крошечный процент трансферных попаданий. Но сделка по Куинси получилась образцовой: голландец вонзил 13 мячей в дебютном чемпионате, круто вел себя на публике, радостно хлебал тарасовский борщ и заслужил милое прозвище Антошка (полное имя – Куинси Антон Промес).

Куинси Промес («Спартак») Фото: Getty Images

В чемпионском сезоне страйкер окончательно вышел на супергеройский уровень – 0,84 гола+ассиста за 90 минут. Логично, что Промес стал самым ценным активом «Спартака»: еще в начале 2016-го, за полтора года до золота, Леонид Федун уверял, что не отпустит форварда меньше чем за 40-50 млн евро. Скромный Куинси тут же сообщил, что объективно не тянет на этот прайс, но хозяин клуба все равно не собирался его продавать.

Планировалось, что после золотого сезона «Спартак» закрепится в Лиге чемпионов и будет каждый год рубиться в групповом этапе. План сломался почти сразу же, причем крайне трагично. Массимо Каррера жутковато стартовал в РПЛ-2017/18 (три поражения в семи турах), но потом вырулил на сумасшедшую серию с победами над «Зенитом» и ЦСКА. «Спартак» никому не проигрывал до середины апреля, но дальше все сломалось: обидные 1:2 с «Уралом», вылет из Кубка (его мысленно уже поставили в музей) и беспросветные 1:3 с «Ахматом».

Если в середине весны Каррера бился с «Локо» за чемпионство, то к последнему туру «Спартак» еле цеплялся за второе место – требовалось просто обыграть «Динамо». Вместо этого Массимо уступил 0:1 и лишился прямого билета в ЛЧ. Так запустился принцип домино, который и уничтожил ту команду.

Алгоритм получился элементарным: третье место, чудовищный отбор в Лигу чемпионов против ПАОК, вылет в Лигу Европы и фантастическое разочарование Промеса. Голландец, который реально тащил тот «Спартак», морально настроился на уход – его давно звали в топовые чемпионаты. Поэтому Антон достучался до Федуна, а тот изучил бухгалтерию и понял, что Куинси действительно разумно продать.

Промес уехал в «Севилью» в самом конце лета-2018, всего за пару дней до закрытия окна. Испанцы заплатили за форварда не 50 и даже не 40, а всего 21 млн евро. Правда, Федуна это устроило: «Без ЛЧ у нас возникли проблемы с точки зрения финансового фэйр-плей – потеря 25 миллионов. Пришлось компенсировать этой сделкой».

Куинси Промес Фото: Getty Images

Если верить инсайдам, Каррера был дичайше расстроен и опустошен. Он рассчитывал, что либо Федун удержит Промеса, либо «Спартак» получит адекватную замену, а не Александра Ташаева. Но Леонид не прислушался к Массимо – босс посчитал, что состав и так укомплектован.

Аналитики тогдашних соперников «Спартака» рассказывали, что внезапный трансфер Промеса просто уничтожил москвичей. У Массимо забрали человека, который рулил всей атакой. Условно говоря, если с Антоном видеонарезка по нападающим «Спартака» шла 30 минут, то без Куинси – всего 10, да и то за счет стандартов. Логично, что при позднем Каррере команда с трудом рожала даже моменты – не то что голы. К тому же в Петербурге сломался Жиго, и все стало совсем печально.

Массимо уволили 22 октября 2018 года. С одной стороны, Федун крепко подставил тренера, отдав Промеса ровно перед трансферным дедлайном. С другой стороны, Каррера виноват сам: никто не мешал рвать «Динамо» или ПАОК, попадать в групповой этап ЛЧ и сохранять лидера. Так что делать жертву из Массимо тоже наивно – у него было два шанса, он слил оба.

Позже Федуну предлагали вернуть Куинси: голландец вроде был не против, но суровый Федун быстро прикончил все фанатские надежды. «Продать игрока за 21 миллион евро и купить обратно за 17? Какой смысл? Надо своих растить. Чтобы клуб развивался, он должен воспитывать футболистов и их продавать. И выйти на позитивный баланс продаж», – отрезал Леонид. Судя по всему, он так и не оценил важность Куинси для своего клуба.

На днях игроком «Спартака» стал Александр Кокорин. Промес ни разу не играл с Сашей в одной команде, но подбодрил Кокорина веселым и нецензурным комментом в инстаграме. Александр сразу отреагировал и позвал Куинси обратно в Москву – город, где Антон провел самые яркие годы в карьере. Осталось дождаться, когда по Промесу соскучится Леонид Федун. Если это произойдет, Куинси может стать Вагнером для «Спартака» и снова наводить ужас на всю Премьер-лигу.

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