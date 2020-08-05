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Карпин на стиле и отсылки к «Джентльменам». «Ростов» креативно представил новую форму

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Валерий Карпин

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
через 27 минут

Исполнение не на высоте, но задумка отличная.

«Ростов» показал фанатам форму на сезон-2020/21.

Официальной презентации еще не случилось, но клуб выкатил креативный ролик, в котором мелькают новые майки. Ростовчане позаимствовали идею из фильма «Джентльмены» Гая Ричи – футболисты Павел Мамаев, Ивелин Попов, Хорен Байрамян, Сергей Песьяков и Матиас Норманн выступили в роли банды «Карапузов», а Валерий Карпин – в роли Тренера.

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Для сравнения – оригинальные персонажи.

  • «Ростов» завершил прошедший сезон на пятом месте.
  • Новую кампанию клуб начнет матчем с «Тамбовом» 8 августа.

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