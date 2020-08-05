Валерий Карпин
Фото: Other Agency
Исполнение не на высоте, но задумка отличная.
«Ростов» показал фанатам форму на сезон-2020/21.
Официальной презентации еще не случилось, но клуб выкатил креативный ролик, в котором мелькают новые майки. Ростовчане позаимствовали идею из фильма «Джентльмены» Гая Ричи – футболисты Павел Мамаев, Ивелин Попов, Хорен Байрамян, Сергей Песьяков и Матиас Норманн выступили в роли банды «Карапузов», а Валерий Карпин – в роли Тренера.
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«Ростов» прокомментировал слухи об уходе Карпина и руководства
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Для сравнения – оригинальные персонажи.
- «Ростов» завершил прошедший сезон на пятом месте.
- Новую кампанию клуб начнет матчем с «Тамбовом» 8 августа.
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