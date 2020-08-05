35-летний перуанец не убедил клуб, что заслуживает остаться.

Московский «Локомотив» объявил о расставании с нападающим Джефферсоном Фарфаном.

Контракт перуанского нападающего закончился в конце сезона, и клуб не стал предлагать футболисту новую сделку. «Джефф, спасибо за космическую игру и яркие эмоции, которые ты дарил нам на протяжении четырех сезонов! Удачи тебе, перуанский король!» – проводил игрока инстаграм клуба.

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Фарфан отыграл за «Локомотив» 69 матчей, забил 25 мячей и сделал 12 голевых передач.

В сезоне-2017/18 он стал чемпионом России.

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