Джефферсон Фарфан
Фото: Instagram
35-летний перуанец не убедил клуб, что заслуживает остаться.
Московский «Локомотив» объявил о расставании с нападающим Джефферсоном Фарфаном.
Контракт перуанского нападающего закончился в конце сезона, и клуб не стал предлагать футболисту новую сделку. «Джефф, спасибо за космическую игру и яркие эмоции, которые ты дарил нам на протяжении четырех сезонов! Удачи тебе, перуанский король!» – проводил игрока инстаграм клуба.
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- Фарфан отыграл за «Локомотив» 69 матчей, забил 25 мячей и сделал 12 голевых передач.
- В сезоне-2017/18 он стал чемпионом России.
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