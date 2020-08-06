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Радимов повредил руку при поедании раков – понадобилась операция

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Владислав Радимов

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 19 минут

Не очень приятная ситуация.

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов рассказал, что повредил руку во время поедания раков.

«Даже если вы очень влюблены в ракообразных, поедайте их аккуратно, чтобы не допустить такого печального финала», – написал Радимов в инстаграме, прикрепив свое фото с поврежденной рукой. Влад сопроводил запись хэштегами #раки# и операция#.

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  • Радимов завершил карьеру футболиста в 2008 году.
  • Сейчас Влад работает главным тренером второй команды «Зенита».

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