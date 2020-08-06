Владислав Радимов
Фото: Instagram
Не очень приятная ситуация.
Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов рассказал, что повредил руку во время поедания раков.
«Даже если вы очень влюблены в ракообразных, поедайте их аккуратно, чтобы не допустить такого печального финала», – написал Радимов в инстаграме, прикрепив свое фото с поврежденной рукой. Влад сопроводил запись хэштегами #раки# и операция#.
Чемпионат России
Радимов: «Не понимаю тех, кто приписывает победу в ВОВ кому угодно, только не нашей стране»
09/05/2020 В 21:16
- Радимов завершил карьеру футболиста в 2008 году.
- Сейчас Влад работает главным тренером второй команды «Зенита».
Неудачный кулинарный опыт Линекера привел к жуткой травме – на его пальцы словно капнули воском
Чемпионат России
Радимов рассказал о разводе с Булановой и о новой девушке
26/12/2019 В 07:45
Чемпионат России
Радимов – «Спартаку»: «Отправьте Тедеско в Белоруссию на недельку, и все у вас наладится»
05/07/2020 В 07:32