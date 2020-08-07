Валерий Георгиевич не понял, зачем было обижать малышей.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о скандальном матче своей команды против «Сочи» (1:10).

«Сочи» поступил мерзко? Я считаю, что да. Даже не в плане переноса, а того, что они там потом творили. И радовались. Обыгрывали нетренированных 16-летних детей, и, забивая седьмой-восьмой гол, они ещe должны радоваться. Это вообще за гранью. Какую команду дал бы я? В первом тайме забили четыре – и всe, стойте и катайте яйца», – заявил Карпин на ютьюб-канале «Коммент.Шоу».

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Из-за вспышки коронавируса за «Ростов» в матче против «Сочи» сыграли футболисты в возрасте от 16 до 19 лет.

По итогам сезона Тинькофф РПЛ-2019/20 «Ростов» финишировал на пятом месте, «Сочи» – на 12-м.

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