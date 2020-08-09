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Jeunesfooteux: «Арсенал» и «Ньюкасл» интересуются полузащитником «Зенита» Барриосом

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Вильмар Барриос

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 29 минут

«Сороки» уже сделали питерцам официальное предложение, но оно их не устроило.

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос интересен двум клубам из английской Премьер-лиги.

Как сообщает Jeunesfooteux, «Арсенал» и «Ньюкасл» уже связывались с «Зенитом» по поводу трансфера 26-летнего колумбийца. Действующий контракт Барриоса с сине-бело-голубыми рассчитан до 2023 года. По данным источника, в нем прописаны отступные в размере 30 млн евро.

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«Ньюкасл» предложил «Зениту» продать игрока за 17 млн, однако чемпионы России отвергли это предложение, посчитав его неудовлетворительным.

  • В прошедшем сезоне Тинькофф РПЛ «Зенит» выиграл золотые медали.
  • Барриос провел в турнире 26 матчей и забил один мяч.

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