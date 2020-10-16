Полузащитник «Рубина» Олег Шатов рассказал, что мог перейти из «Зенита» в «Сочи», но отказался.

– Борис Ротенберг говорил, что вы отказались от перехода в «Сочи». Что не срослось?

Чемпионат России Шатов перешел в «Рубин» 29/07/2020 В 16:30

– В «Сочи» меня отправляли зимой. Ко мне тогда подошел Александр Иванович Медведев и сказал, что вслед за Кокориным нужно ехать в «Сочи» на легкую стажировку. Взамен пообещал бонус в виде продления контракта с «Зенитом». На что я сказал, что готов подписать контракт с Петербургом, но в «Сочи» я ни при каких условиях не поеду.

– Почему?

– А что мне там делать, когда я могу остаться в «Зените», бороться за чемпионство, выиграть Кубок России? И вот это все променять на три месяца в «Сочи»? Да, возможно, я играл бы во всех матчах, но это было бы футбольным преступлением.

– Вы лично общались с Ротенбергом?

– Нет. Я общался гендиректором клуба Рубашко, которому сказал, что пойду в «Сочи» только на полноценный контракт и на ту зарплату, которая у меня в «Зените». Я знал, что они откажут. Но я не хотел играть в «Сочи». И мне нужно было придумать что угодно, чтобы туда не ехать, – рассказал Шатов в интервью Sport24.

Летом у Олега истек контракт с «Зенитом», и он подписал соглашение с «Рубином».

В РПЛ-2020/21 30-летний футболист провел 7 матчей и отметился голом с пенальти.

С 2019 года из «Зенита» в «Сочи» перешли 9 футболистов.

Чемпионат России «Зенит» объявил об уходе Шатова в день его 30-летия 29/07/2020 В 08:49