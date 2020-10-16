Трансферный сериал под названием «Спартак» ищет правого защитника» наконец подошел к концу. Финальный эпизод вышел 15 октября, а финальные титры сопровождались прекрасной композицией Луи Армстронга «Go Down Moses».

Красно-белые искали правого защитника еще до появления Шамиля Газизова: 36-летний Андрей Ещенко не вывозил требований тренера, а Николай Рассказов разругался с руководством и Доменико Тедеско и улетел в аренду в Тулу. Закрывать позицию пришлось универсальному Роману Зобнину – игрок сборной России справился прекрасно, но «Спартак» все равно нуждался в профильном фулбеке.

Чемпионат России ⚡️ «Спартак» арендовал у «Челси» Мозеса. Все подробности сделки 16 ЧАСОВ НАЗАД

Мозес не первый вариант «Спартака»

С каждым днем промедления давление на Газизова становилось все серьезнее. Гендиректору предъявляли за слабую трансферную кампанию: мол, Остон Урунов явно не готов для основы, а Александр Кокорин приехал в Москву подлечиться, а не играть в футбол. Все это действительно смотрелось мелко, учитывая громкие слова про брошенную в Санкт-Петербург перчатку. Получалось, что «Спартак» с составом, который в прошлом сезоне еле барахтался в топ-10, кинул вызов чемпиону с мощным ростером, потратившему на новичков 33 млн евро.

Все это время красно-белые вели несколько вариантов, и Мозес не был в шорт-листе первым. Называлось множество имен, но конкретика появилась ближе к середине октября. Основным кандидатом был Серж Орье: босс «Тоттехэма» Даниэль Леви просил 20 млн евро – по информации Максима Алланазарова из «СЭ», москвичи сбили стоимость до 8 млн, но в дело вмешалась семья футболиста, не пожелавшая жить в России.

Серж Орье, «Тоттенхэм» Фото: Getty Images

Потом красно-белые вклинились в борьбу за Фабьена Кентонса, но «Метц» потребовал неподъемные 10-12 млн евро. «Спартак» переключился на Кико Фемению и даже достиг договоренности с «Уотфордом». Но вдруг появился более дешевый вариант с Мозесом – Газизов, взявший курс на экономию, предпочел не переплачивать. Первым о готовящейся сделке сообщил экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус. Многие скептически отнеслись к его инсайду, так как ранее функционер выстреливал неточной информацией. Но в вопросе Мозеса Геркус все знал наверняка.

Телеграм-канал автора Eurosport, который разобрал, как Адама Траоре раскачался без качалки

Мозес мог перейти в РПЛ намного раньше

Узнать о готовящейся бомбе Геркусу помогли связи с агентами. По информации Ивана Карпова, ранее Илья хотел привести Мозеса в «Локомотив» и был готов заплатить за игрока «Челси» большую сумму. «Не получилось, но контакты остались. Отсюда и инсайд про Виктора и «Спартак». Тут все просто», – отметил Карпов.

Про агентство Wasserman писал и сам Геркус, только в контексте «Спартака». Оказалось, что нигериец из АПЛ мог переехать на «Открытие Арену» еще прошлым летом.

«В прошлом году, когда Виктор был в аренде в «Фенербахче», у него уже был шанс перейти в «Спартак». После удачного трансфера Джордана Ларссона его агенты, представляющие крупнейшее американо-голландское агентство Wasserman, предложили игрока в аренду. Но на тот момент Томас Цорн не смог получить на эту сделку внутреннего одобрения в клубе. Внутренние расклады в «Спартаке», красно-белая игра престолов – тема отдельного рассказа. Сейчас «Спартак» вернулся к идее с Мозесом», – написал Геркус.

Помешать красно-белым могло «Динамо»: бело-голубые так же мечтали о новом правом защитнике, но другого плана. Динамовцы искали классического дэфа, когда «Спартак» вел фулбека, способного закрыть весь фланг при схеме Тедеско в три центральных. О варианте с «Динамо» рассказал журналист «СЭ» Константин Алексеев.

Виктор Мозес Фото: Getty Images

Во сколько обошелся Мозес

По данным Ивана Карпова, «Спартак выкупит Мозеса за 4,5 млн евро, если по итогам чемпионата попадет в ЛЧ. На время аренды зарплата игрока составит 2,5 млн евро (еще 1,5 млн на себя берут лондонцы).

«Если «Спартак» не попадет в ЛЧ и откажется от Мозеса, то отделается лишь деньгами, потраченными на его зарплату до лета. Еще Газизов хочет впихнуть в соглашение пункт, по которому, даже если спартаковцы все-таки попадут в ЛЧ, то смогут отказаться от выкупа за штраф в размере около 1 млн евро», – добавил Карп.

Когда Мозес дебютирует за «Спартак»

Не исключается, что уже в ближайшую субботу. В Англии Мозес не валял дурака и занимался по индивидуальной программе. «Возможно ли, что мы его увидим уже в матче против «Химок»? Возможно. Почему нет? С ним работали на удаленке наши тренеры. Все было под контролем. Физическое состояние у него нормальное», – отметил Газизов.

Гендиректор отметил, что Виктор приехал в Москву по просьбе главного тренера. Это важно, учитывая нарастающие слухи о возможном расставании с Тедеско: сообщалось, что тренеру специально не привозят необходимых игроков, так как его контракт истекает уже летом.

МОЗЕС ВЫСТРЕЛИТ В РОССИИ? Да, топ-трансфер Нет, это второй Шюррле

Чемпионат России «Спартак» подпишет футболиста «Челси» (Ди Марцио) 09/10/2020 В 13:59