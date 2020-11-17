«Карпина уважаю. Я ему благодарен за то, что он меня выгнал из «Спартака» и я уехал в Англию. Он пришел на должность директора и сказал: «Ты играть не будешь. У нас есть Веллитон, ты будешь отдыхать». Я сразу его понял.

После проигранного стыка Словении в квалификации к ЧМ-2010 (2:1, 0:1 – Eurosport) болельщики забросали нас камнями. Я после этого матча не мог выйти на улицу. Стыдно было. Ну просто обделались. Мне кажется, наша сборная была суперсильная. А проиграли это противостояние в первом матче, когда пропустили этот ненужный гол. Потому что там по игре было 3:0, 4:0 можно было выигрывать. Моментов была куча. То поражение – самое сильное футбольное воспоминание», – рассказал Роман.