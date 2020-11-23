Владелец ростовского СКА рэпер и продюсер Василий Вакуленко (Баста) рассказал о конфликте с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным, который произошел в 2018 году. Тогда Карпин выступал против концерта Басты на домашнем стадионе «Ростова» из-за опасений повредить газон.

«У нас был конфликт с ним. Карпин – человек очень чувствительный. Я отношусь к нему с симпатией, по-другому нельзя к нему относиться. Позиция была такая: если я выступлю на стадионе, команда «Ростов» там играть больше не сможет.

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Для меня любовь к городу – это не громкие слова. Мне хотелось сделать этот праздник. Я среагировал на агрессию в свою сторону. Просто не ассоциирую Валеру ни с городом Ростов-на-Дону, ни с клубом «Ростов». Ну да, очередной тренер, еще один человек, который поработает в этом клубе. И все. Я никогда в жизни не конфликтовал, не был инициатором конфликтов, но приезжий человек из Москвы не может мне указывать место в моем родном городе. Мне было обидно и горько.

Нужно понимать, кто есть кто. Если ты тренер-наемник, ты выполняешь свою работу. Мне кажется, Валере нужно отказаться от московской прописки и прописаться в городе Ростов-на-Дону. Вот это был бы поворот», – сказал Баста в программе Нобеля Арустамяна «Инсайдеры».

Концерт Басты посетили 35 тысяч человек.

На следующий день Карпин выразил недовольство состоянием поля.

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