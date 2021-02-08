«Дорогой Владимир Быстров! Мне казалось, что вы взрослый мужчина, сам – отец, у которого есть дочь, которая занимается фигурным катанием. И высказываться про меня, что если бы я хотела стать чемпионкой, я должна была отрезать сиськи... Мне кажется, это поведение аморального мужчины.

Во-первых, у меня не сиськи, а грудь. Во-вторых, я не понимаю, почему такие крупные издания, как «Спорт-Экспресс», об этом вообще пишут. Почему моя грудь вам всем до сих пор не дает покоя? Я этого не понимаю. Я была легендарной спортсменкой, я мастер спорта международного класса. А вам, мой дорогой Владимир, может быть, тоже стоило что-то отрезать, чтобы быстрее бегали по полю и забивали больше голов? Подумайте об этом», – высказалась Семенович в инстаграме.