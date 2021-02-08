Певица и актриса Анна Семенович ответила экс-футболисту Владимиру Быстрову, который ранее высказал предположение, что «если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи».
«Дорогой Владимир Быстров! Мне казалось, что вы взрослый мужчина, сам – отец, у которого есть дочь, которая занимается фигурным катанием. И высказываться про меня, что если бы я хотела стать чемпионкой, я должна была отрезать сиськи... Мне кажется, это поведение аморального мужчины.
Во-первых, у меня не сиськи, а грудь. Во-вторых, я не понимаю, почему такие крупные издания, как «Спорт-Экспресс», об этом вообще пишут. Почему моя грудь вам всем до сих пор не дает покоя? Я этого не понимаю. Я была легендарной спортсменкой, я мастер спорта международного класса. А вам, мой дорогой Владимир, может быть, тоже стоило что-то отрезать, чтобы быстрее бегали по полю и забивали больше голов? Подумайте об этом», – высказалась Семенович в инстаграме.
- Семенович выступала в танцах на льду, а карьеру завершила из-за травмы мениска.
- Быстров завершил профессиональную карьеру в 2018 году, его последним клубом стал «Тосно» из Ленинградской области.