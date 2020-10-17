Зенит
    -
    14:00
    17.10.20
    Газпром Арена
    Сочи
      Чемпионат России • Тур 11
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Зенит - Сочи
      Чемпионат России - 17 октября 2020

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Зенит – Сочи на Eurosport.ru! 17 октября 2020 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сергей Семак или Владимир Федотов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Зенит и Сочи и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Зенит и Сочи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Вокруг отношений «Зенита» и «Сочи» бродит много разговоров. И вот на «Газпром Арене» нужно либо загасить их поражением хозяев, либо снова распалить невнятной игрой «леопардов».