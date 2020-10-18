Ростов
    -
    19:00
    18.10.20
    Ростов Арена
    Ахмат
      Чемпионат России • Тур 11
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Ростов - Ахмат Грозный
      Чемпионат России - 18 октября 2020

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Ростов – Ахмат на Eurosport.ru! 18 октября 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Валерий Карпин или Андрей Талалаев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ростов и Ахмат и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ростов и Ахмат, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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