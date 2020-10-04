Локомотив
    -
    14:00
    04.10.20
    Локомотив
    Химки
      Чемпионат России • Тур 10
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      Локомотив - Химки
      Чемпионат России - 4 октября 2020

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Локомотив – Химки на Eurosport.ru! 4 октября 2020 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Марко Николич или Игорь Черевченко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Локомотив и Химки и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Локомотив и Химки, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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