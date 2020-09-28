Химки
    -
    19:00
    28.09.20
    Арена Химки
    Динамо
      Чемпионат России • Тур 9
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Химки - Динамо
      Чемпионат России - 28 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Химки – Динамо на Eurosport.ru! 28 сентября 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Игорь Черевченко или Кирилл Новиков? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Химки и Динамо и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Химки и Динамо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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