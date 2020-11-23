Уфа
    -
    17:00
    23.11.20
    Нефтяник
    Химки
      Чемпионат России • Тур 15
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Уфа - Химки

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Уфа – Химки на Eurosport.ru! 23 ноября 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Рашид Рахимов или Игорь Черевченко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Уфа и Химки и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Уфа и Химки, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Руслан Хрипун
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      Шамиль Газизов, Данил Круговой, «Уфа»
      3' 

      18:22 

      Всем привет!