Краснодар
    -
    19:00
    24.10.20
    Краснодар
    Спартак
      Чемпионат России • Тур 12
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Краснодар - Спартак

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Краснодар – Спартак на Eurosport.ru! 24 октября 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Мурад Мусаев или Доменико Тедеско? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Краснодар и Спартак и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Краснодар и Спартак, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Да, Эль Класико, да, бой Хабиба, но нельзя забывать русский футбол. «Краснодар» принимает московский «Спартак», а для клуба Сергея Галицкого это всегда супермотивация. Значит, хороший матч ждет нас именно на юге России.