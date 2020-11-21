Ахмат
    -
    16:30
    21.11.20
    Ахмат-Арена
    Зенит
      Чемпионат России • Тур 15
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Ахмат Грозный - Зенит

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Ахмат – Зенит на Eurosport.ru! 21 ноября 2020 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Андрей Талалаев или Сергей Семак? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ахмат и Зенит и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ахмат и Зенит, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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