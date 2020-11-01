Ротор
    -
    16:30
    01.11.20
    Волгоград Арена
    ЦСКА
      Чемпионат России • Тур 13
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Ротор - ЦСКА

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Ротор – ЦСКА на Eurosport.ru! 1 ноября 2020 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Александр Хацкевич или Виктор Гончаренко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ротор и ЦСКА и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ротор и ЦСКА, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет