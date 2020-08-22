Арсенал Тула
    -
    17:30
    22.08.20
    Арсенал
    Динамо
      Чемпионат России • Тур 4
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      Онлайн
      Арсенал Тула - Динамо
      Чемпионат России - 22 августа 2020

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Арсенал Тула – Динамо на Eurosport.ru! 22 августа 2020 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Sergey Podpaly или Кирилл Новиков? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал Тула и Динамо и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Арсенал Тула и Динамо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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