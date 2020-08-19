Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Зенит - ЦСКА
Чемпионат России - 19 августа 2020
Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Зенит – ЦСКА на Eurosport.ru! 19 августа 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Сергей Семак или Виктор Гончаренко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Зенит и ЦСКА и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Зенит и ЦСКА, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Одно из главных российских дерби: «Зенит» против ЦСКА! «Зенит» высмеял «армейцев» за пределами поля, а что питерский клуб покажет на нем?