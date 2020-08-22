Зенит
    -
    18:00
    22.08.20
    Газпром Арена
    Тамбов
      Чемпионат России • Тур 4
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Зенит - Тамбов
      Чемпионат России - 22 августа 2020

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Зенит – Тамбов на Eurosport.ru! 22 августа 2020 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сергей Семак или Сергей Первушин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Зенит и Тамбов и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Зенит и Тамбов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Сурен Аванесьян
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      Привет! «Зенит» так зарядился огненно-военной речью Миллера на награждении, что рвет всех даже в новом сезоне. Петербуржцы кладут соперникам по два гола каждый тур. Удержится ли «Тамбов», который только ухватил первую победу в новом чемпионате? Об этом с вами узнаю я, Сурен Аванесьян.