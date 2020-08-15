Динамо
    -
    15:30
    15.08.20
    VTB Arena
    Ротор
      Чемпионат России • Тур 2
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      Динамо - Ротор
      Чемпионат России - 15 августа 2020

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Динамо – Ротор на Eurosport.ru! 15 августа 2020 года в 15:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Кирилл Новиков или Александр Хацкевич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Динамо и Ротор и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Динамо и Ротор, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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