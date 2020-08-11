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Ротор - Зенит
Чемпионат России - 11 августа 2020
Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Ротор – Зенит на Eurosport.ru! 11 августа 2020 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Александр Хацкевич или Сергей Семак? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ротор и Зенит и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ротор и Зенит, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Зенит» не успел починить все свои кубки, как уже пришлось влетать в новый сезон. «Ротор» выступит тем парнем с дивана, который еще не пробовал, но точно знает, как лучше размазывать чемпионов. Выстрелит ли стратегия, вместе с вами узнаю я, Сурен Аванесьян.