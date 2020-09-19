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Урал - Зенит
Чемпионат России - 19 сентября 2020
Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Урал – Зенит на Eurosport.ru! 19 сентября 2020 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Юрий Матвеев или Сергей Семак? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Урал и Зенит и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Урал и Зенит, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Зенит» на первой строчке в таблице, «фарм-клуб» «Зенита» – на второй. «Урал» попробует нарушить единство и подняться в топ-5.