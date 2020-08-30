Локомотив
    -
    16:00
    30.08.20
    Локомотив
    Зенит
      Чемпионат России • Тур 6
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Локомотив - Зенит
      Чемпионат России - 30 августа 2020

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Локомотив – Зенит на Eurosport.ru! 30 августа 2020 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Марко Николич или Сергей Семак? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Локомотив и Зенит и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Локомотив и Зенит, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Данил Тармасинов
      Главное 
       
       Удалить
       

      «Локомотив» и «Зенит» синхронно проиграли в прошлом туре. Марко Николич уступил «Ахмату» Андрея Талалаева, а чемпион проиграл «Динамо» и потерпел первое поражение в РПЛ за 11 месяцев. Кто-то из них будет злее другого – тот и победит на «РЖД Арене».