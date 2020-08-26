Ротор
    -
    18:30
    26.08.20
    Волгоград Арена
    Спартак
      Чемпионат России • Тур 5
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Ротор - Спартак
      Чемпионат России - 26 августа 2020

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Ротор – Спартак на Eurosport.ru! 26 августа 2020 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Александр Хацкевич или Доменико Тедеско? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ротор и Спартак и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ротор и Спартак, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Сурен Аванесьян
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      «Ротор» со «Спартаком» разыграют вывеску из далекого прошлого. Этот матч должен напомнить красно-белым о богатой истории – это отдалит от очередной попытки сняться с чемпионата. Писать об этом буду я, Сурен Аванесьян.