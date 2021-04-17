Ротор
    -
    16:30
    17.04.21
    Волгоград Арена
    Динамо
      Чемпионат России • Тур 26
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Ротор - Динамо

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Ротор – Динамо на Eurosport.ru! 17 апреля 2021 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юрий Батуренко или Сандро Шварц? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ротор и Динамо и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ротор и Динамо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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