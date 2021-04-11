Динамо
    -
    16:30
    11.04.21
    ВТБ Арена
    Урал
      Чемпионат России • Тур 25
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Динамо - Урал

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Динамо – Урал на Eurosport.ru! 11 апреля 2021 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сандро Шварц или Юрий Матвеев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Динамо и Урал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Динамо и Урал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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