ЦСКА
    -
    19:00
    12.04.21
    ВЭБ Арена
    Ротор
      Чемпионат России • Тур 25
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      ЦСКА - Ротор

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем ЦСКА – Ротор на Eurosport.ru! 12 апреля 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ивица Олич или Юрий Батуренко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ЦСКА и Ротор и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются ЦСКА и Ротор, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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