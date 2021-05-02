Ростов
    -
    16:30
    02.05.21
    Ростов Арена
    Тамбов
      Чемпионат России • Тур 28
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Ростов - Тамбов

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Ростов – Тамбов на Eurosport.ru! 2 мая 2021 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Валерий Карпин или Сергей Первушин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ростов и Тамбов и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ростов и Тамбов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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