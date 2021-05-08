Арсенал Тула
    -
    16:30
    08.05.21
    Арсенал
    Рубин
      Чемпионат России • Тур 29
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      Арсенал Тула - Рубин

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Арсенал Тула – Рубин на Eurosport.ru! 8 мая 2021 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дмитрий Парфенов или Леонид Слуцкий? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал Тула и Рубин и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Арсенал Тула и Рубин, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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