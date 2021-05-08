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Перед матчем
Локомотив - Динамо
Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Локомотив – Динамо на Eurosport.ru! 8 мая 2021 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Марко Николич или Сандро Шварц? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Локомотив и Динамо и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Локомотив и Динамо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Локомотив» влетел «Зениту» в чемпионском матче и съехал со второго места. Команда Николича провела потрясный второй круг, но все равно может остаться без Лиги чемпионов. «Динамо» тоже бьется за еврокубки, правда, им туда попасть сложнее. Для них победа над «Локо» – обязательна. Смотрите сражение за еврокубки в РПЛ на Eurosport.ru.